Nie żyje Ronnie Spector. Na zawsze zapisała się w historii popkultury

Ronnie była członkinią założonej w latach 50. grupy The Ronette, gdzie śpiewała wraz z siostrą i kuzynką. Wśród ich hitów są takie utwory jak "Be My Baby," "Baby, I Love You" i "Walking in the Rain". Zespół rozpadł się w 1967 r., a w kolejnym Veronica poślubiła producenta Phila Spectora, zmieniając wtedy imię i nazwisko na Ronnie Spector. Mężczyzna niemal zniszczył jej życie.