Nie żyje Witold Odrobina. Drzyzga i Rogalska dzielą się swoimi wspomnieniami

"W mojej krakowskiej chatce mam taki specjalny kubek na herbatę, który dałeś mi kiedyś pod choinkę. Nigdy nie zabrałam go do Warszawy, bo byłeś dla mnie bardziej krakowski. Belonka pewnie się ucieszy, kiedy tam na górze na siebie wpadniecie. Uwielbiała Cię i zawsze o Tobie pamiętała będąc na emigracji. Pamiętasz jak nagrałyśmy specjalny program dla Ciebie? To była techniczna klapa, bo coś źle zrobiłyśmy, że zniekształciło nam głosy i gadałyśmy jak wiewiórki Alvina. Słuchaliśmy tego we troje i płakaliśmy ze śmiechu. To też było w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję Ci Wito. Śpij spokojnie" - komentuje.