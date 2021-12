Nie żyje Żora Korolyov. Pavlović o "bardzo tajemniczej" śmierci tancerza

- Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Spadło to na mnie jak grom z jasnego nieba. Nikt się tego nie spodziewał. Ta śmierć wydaje się bardzo tajemnicza. To straszne, by człowiek w tak młodym wieku zmarł. Pytam - dlaczego? Żora był bardzo wysportowany. Jawił się jako mężczyzna zdrowy, który prowadzi bardzo higieniczny tryb życia. Tacy ludzie nie powinni odchodzić - powiedziała w "Fakcie".