"Niech Waters jedzie z nami do Buczy. Może coś zrozumie"

To, co on mówi to powtarzanie retoryki Putina. Waters – zamiast muzykiem – mógłby być równie dobrze propagandystą w Russia Today. Przecież on w liście otwartym do Ołeny Zełeńskiej zrównał ofiarę z agresorem. Uznał, że to Ukraińcy sprowokowali Putina. To szaleństwo!