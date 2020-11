Niektórzy reagują śmiechem. Nie takiego auta się spodziewali

Karol Strasburger doskonale wie, że nie musi nic i nikomu udowadniać, a samochód nie jest mężczyźnie po to, by leczyć swoje kompleksy. Stąd też jakiś czas temu bez wahania przesiadł się do jednego z najmniejszych aut na rynku. - Kilka lat temu grając w teatrze Bajka miałem problem z parkowaniem. Zdarzało się, że mając większy samochód jeździłem kilkadziesiąt minut dookoła szukając wolnego miejsca. Doszedłem do wniosku, że taki mały samochód to genialne rozwiązanie w mieście - zdradził w rozmowie z "Super Expressem" gospodarz "Familiady".