"Niemożliwe!". Fani nie mogą uwierzyć, ile lat skończyła Bartosiewicz

Edyta Bartosiewicz to jedna z najbardziej utalentowanych polskich wokalistek, które zaistniały w polskim show-biznesie w ostatnich 30 latach. Ma na koncie wiele hitów, które zawojowały listy przebojów. "Tatuaż", "Jenny" czy "Szał" do dziś można usłyszeć na radiowej antenie.

Choć największą popularnością piosenkarka cieszyła się w latach 90. , to jednak wciąż ma grono swoich wiernych fanów, którzy z niecierpliwością czekają na każdy jej nowy krążek. Siódmy studyjny album Edyty Bartosiewicz ukazał się w maju zeszłego roku. "Ten moment" został ciepło przyjęty przez krytyków i słuchaczy.

Bartosiewicz 11 stycznia skończyła 56 lat. Gdy w dniu urodzin opublikowała post w mediach społecznościowych, który podpisała: "56 lat, to jest wiek!", wielu fanów nie kryło swojego zaskoczenia. Wiele zdumionych komentarzy znajdziemy przede wszystkim na Facebooku: "Chyba 26... więcej bym nie dał na tym zdjęciu!!", "Niemożliwe. Jest pani super babka", "56 lat?! Początkowo myślałam, że to żart!", "Tak wyglądać w wieku 56 lat, to jak oszukać czas" – napisali między innymi.