Niepokojące wieści. Księżniczka Anna jest przemęczona. Czy czas, by wreszcie odpoczęła?

Czy to właśnie dlatego była nieobecna na tak ważnym rodzinnym spędzie, jakim jest świąteczna msza w Sandringham? To było wyjątkowo ważne wyjście. Wtedy to cała rodzina królewska (z dziećmi!) przechodzi spacerem wśród zebranych fanów, odbiera od nich kwiaty, laurki. W dodatku tegoroczna msza po raz pierwszy odbyła się bez królowej Elżbiety.