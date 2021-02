Niespodzianka od Harry'ego i Meghan. Plotki o wyglądzie księcia były przesadzone

Zobacz: Książę Harry pozywa brytyjską gazetę o zniesławienie

Get Lit opublikowało na swoim instagramowym koncie zrzut ekranu ze spotkania z uczniami. Żaden z nich nie spodziewał się, że dołączą do nich Harry i Meghan. Wydarzenie wcześniej było zaplanowane z prowadzącymi zajęcia. Nauczyciele z Get Lit przesłali książęcej parze krótkie biogramy młodych poetów, by mogli się wcześniej przygotować i zaskoczyć uczniów. Tak też się stało.

Według relacji członków Get Lit para była wyjątkowo zaangażowana w spotkanie. Państwo Sussex nie "odbębnili" obowiązku - sprawiali wrażenie, że to dla nich wielka przyjemność móc porozmawiać z młodymi talentami, a samo spotkanie z nimi trwało ponad 40 minut.

"W sobotę mogłam zobaczyć, jak Meghan i książę Harry rozmawiają z moimi uczniami - jak nauczyli się ich imion i tego, skąd pochodzą. Mogłam patrzeć, jak zaangażowali się w ich twórczość i to, co mają do powiedzenia. Mogłam doświadczyć tego, jak docenili ich sztukę i to, jak wyrażają swoje uczucia. To będzie miało ogromny wpływ na tych młodych ludzi" - skomentowała jedna z nauczycielek z grupy Get Lit.