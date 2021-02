"Gdy odchodziła, powiedziała, że nie chce nigdy wracać". Kulisy skandalicznego ustąpienia Meghan i Harry'ego

Dziennikarz, który śledził poczynania księżnej Meghan od początku jej związku z księciem Harrym, twierdzi, że czuła się poturbowana przez to, co spotkało ją w Wielkiej Brytanii.

Omid Scobie i Carolyn Durand to reporterzy akredytowani przez pałac Buckingham. Uczestniczyli w konferencjach i oficjalnych podróżach książęcej pary. Postanowili napisać książkę o ich historii miłosnej i kolejnych wydarzeniach, które doprowadziły do słynnego "Megxitu". Omid Scobie w drugiej części rozmowy z Wirtualną Polską zdradza, jak wyglądają dziś relacje Harry'ego i Williama i jaki cios zadany przez królową Elżbietę był najbardziej bolesny. (Tu znajdziesz pierwszą część wywiadu)

Basia Żelazko, WP: Przygotowując się do naszej rozmowy, jeszcze raz obejrzałam ich królewski ślub. Jedna scena zwróciła moją uwagę: Harry czekał przy ołtarzu na Meghan u boku Williama. Rozmawiali, żartowali, widać, że byli naprawdę blisko. Nigdy później nie widzieliśmy takiej chwili. Myślisz, że ta więź między nimi jest jeszcze do uratowania?

Omid Scobie: Tak właśnie kończymy naszą książkę, jakby przesłaniem pełnym nadziei. Harry twierdzi, że więź między braćmi jest nie do zniszczenia. Obaj czuli, że potrzebują rozłąki. W końcu mieli różne priorytety: dla Harry’ego najważniejsza była jego najbliższa rodzina, z kolei dla Williama na pierwszym miejscu była służba i obowiązki wobec monarchii i właśnie na tym polu rodziła się większość konfliktów między nimi.

Harry i William w maju 2018 roku

Od czasu publikacji tej książki ich rodzina sporo przeszła. Książę Karol walczył z koronawirusem, tak samo z resztą jak William. Harry musiał to obserwować z daleka, ale utrzymywał z nimi stały kontakt i to ich paradoksalnie zbliżyło do siebie. Czy to oznacza, że między nimi jest po staremu? Nie. Ale każdy z nich poczynił kroki w odpowiednim kierunku i myślę, że czas tu wiele pomoże.

Kate i Meghan nigdy nie były przyjaciółkami i to było widać. Dlaczego?

Przede wszystkim to są dwie bardzo różne kobiety, różnią się ich priorytety i środowiska, z których się wywodzą. Nie sądzę, by kiedykolwiek miały ze sobą wiele wspólnego, nawet nie udawały, że jest inaczej. I to jest w porządku! Jest wiele szwagierek, które nie są sobie bliskie. Dowiedzieliśmy się ze źródeł zbliżonych do Meghan, że czuła się urażona tym, że Kate nigdy nie zaoferowała jej pomocy, gdy żonie Harry’ego było już bardzo ciężko. Myślę, że dla Kate priorytetem jest jej rola jako rodzica, księżnej i oczywiście żony, być może problemy Meghan nie znalazły się w jej radarze. To wielka szkoda, stracona szansa! Pomimo różnic mogły we dwie osiągnąć wspaniałe rzeczy. To by bardzo dobrze wpłynęło na wizerunek brytyjskiej monarchii: dwie księżne pracujące razem dla jakiejś sprawy. Ale stało się inaczej.

Ostatnio księżna Kate zaliczyła wpadkę. Podczas rozmowy z rodzicami uczącymi w domach swoje dzieci, przyznała, że "jest wykończona". To zostało odebrane bardzo źle.

To naprawdę ciekawe, że w zeszłym roku Pałac Kensington przedsięwziął kroki prawne, gdy jedna z gazet napisała, że księżna Kate jest wykończona. Że w pandemii jest tyle pracy, która po odejściu Harry’ego i Meghan jest wyczerpująca. I to było coś, co bardzo oburzyło Pałac. A teraz, zaledwie kilka miesięcy później, Kate sama o sobie mówi "wykończona"! To pokazuje coś, z czym mamy do czynienia dość często: oderwanie od rzeczywistości i realiów życia zwykłych ludzi. Członkowie rodziny królewskiej często mówią rzeczy, które dla nas nie brzmią dobrze. Nie zapominajmy, że w marcu ubiegłego roku książę William żartował z koronawirusa, mówiąc, że to nic takiego.

Piszecie, że królowa Elżbieta II bardzo kocha swojego wnuka, Harry’ego. Ale decyzja o tym, by odebrać mu wojskowe tytuły honorowe, była moim zdaniem bardzo okrutna.

Myślę o tym często, bo dla Harry’ego wojsko jest bardzo ważną częścią jego tożsamości. I odarcie go z tego było naprawdę okrutne. Królowa doskonale sprawdza się jako ktoś, kto nie tylko dba o bliskich sobie ludzi, ale myśli o losach monarchii. Nie było takiego precedensu, by członek rodziny odszedł i zachował swoje tytuły i przywileje. Można powiedzieć, że wszystko sprowadza się do biurokracji i to przez nią ostatecznie cierpi Harry.

Czy jest szansa, że zobaczymy Harry’ego i Meghan w Wielkiej Brytanii w 2021 roku?

Wiesz… jedną z rzeczy, które Meghan powiedziała, wyprowadzając się w marcu zeszłego roku, było to, że nie chce nigdy wracać. Myślę, że była bardzo poturbowana przez to, co ją tu spotkało. Czas pewnie nieco przytłumi ten gniew. Z drugiej strony pandemia nadal trwa, więc trudno powiedzieć, kiedy nastąpi dobry moment na podróż z dzieckiem. A może będzie wtedy znowu w ciąży? Kto wie. Jeśli podróże znów będą bezpieczne, powinniśmy zobaczyć Harry’ego na Trooping the Colour (uroczyste obchody urodzin królowej Elżbiety - przyp. B. Ż.) w czerwcu. Parę dni temu rozmawiałem z jego bliskimi współpracownikami. Powiedzieli, że żadne decyzje nie zostały podjęte, ani bilety zarezerwowane.

