Nietypowy zwyczaj przy grobie Marii Czubaszek. "Czyż to nie jest piękne?"

Maria Czubaszek zmarła 12 maja 2016 r. w Warszawie. Pisarka dała się poznać, jako osoba bezkompromisowa i bezpośrednia. Zawsze mówiła to, co miała na myśli i nie przejmowała się tym, co mogą pomyśleć inni. Jej cięte riposty zapisały się na kartach historii, a samą Marię Czubaszek większość kojarzy jako osobę lubiącą zapalić i niedbającą zbytnio o to, co je.