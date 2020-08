Niezostawiam. Barbara Kurdej-Szatan włącza się do akcji społecznej

"Najdrożsi! #Niezostawiam Upały w pełni, pamiętajcie, aby nie zostawiać dziecka samego w samochodzie, nawet na chwilę. Wysoka temperatura może doprowadzić do odwodnienia, przegrzania, a w konsekwencji do udaru termicznego mogącego doprowadzić do śmierci. O takich przypadkach niestety słyszymy... Ktoś wchodzi do sklepu, niby na chwilkę, chwilka się przedłuża... i przedłuża... albo się zapomina... Nie zostawiajmy dziecka samego, nie tylko ze względu na upały, ale też na jego bezpieczeństwo - w ogóle. Dołączcie do akcji społecznej #niezostawiam, wrzućcie zdjęcie, ohasztagujcie i sami przypomnijcie o tym swoim znajomym" - zaapelowała gwiazda.