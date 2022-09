Niezwykły gest królowej. To zrobiła przed swoją śmiercią

Jak informuje "The Mirror", po zakończeniu panowania brytyjskiego władcy jego współpracownicy i personel mają przeważnie miesiąc na znalezienie nowej pracy lub przenoszeni są do innych królewskich rodzin. Jednak Elżbieta II postanowiła zadbać o to, by pracująca dla niej od 1994 r. Angela Kelly mogła pozostać na zamku w Windsorze.