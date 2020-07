Nigdy nie była tak szczera. Rozenek pokazała, jak naprawdę wygląda po ciąży

Rozenek spaceruje z małym Henryczkiem

"Dziewczyny, wiele z was pisze do mnie, co zrobiłam, że tak szybko wróciłam do formy. Każdej z was odpisuję, że do formy to mi jeszcze bardzo daleko. Zdjęcia, które oglądacie na Insta, to często jedno zdjęcie wybrane z bardzo wielu zrobionych. Po tylu latach po prostu wiem, jak się ustawić, żeby wyglądać lepiej, szczuplej, korzystniej. Ale nie chcę, tworzyć jakiejś nieistniejącej rzeczywistości i dlatego pokazuje wam jak teraz wyglądam.