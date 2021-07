W końcu się zdradziła. Dziecko urodziło się 3 miesiące temu

Heard opublikowała wieczorem 1 lipca zdjęcie, do którego pozuje z bobasem. - Jestem podekscytowana, mogąc podzielić się z wami tą informacją. Cztery lata temu zdecydowałam, że chcę mieć dziecko. Chciałam to zrobić na swoich warunkach. Teraz rozumiem, jak radykalne jest dla nas właśnie takie podejście o jednej z najbardziej fundamentalnych części naszego przeznaczenia. Mam nadzieję, że nadejdzie kiedyś czas, gdy normalne będzie to, że masz dziecko, a nie pierścionek na palcu - wyznaje.