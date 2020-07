Miłość, przemoc i tajne nagrania. Johnny i Amber walczą jak na wojnie [ANATOMIA DRAMY]

On miał ją uderzyć z całej siły telefonem w twarz. Ona miała traktować go jak worek treningowy. On miał kopać ją i poniżać. Ona przypalać mu papierosem policzek. Amber Heard i Johnny Depp wojują między sobą. My przypominamy, jak to wszystko się zaczęło.

Johnny Depp oskarża swoją byłą żonę o przemoc domową. Podczas pierwszego posiedzenia w sądzie powiedział, że Amber Heard jest socjopatką, która robiła wszystko, by zdobyć popularność, a zniszczyć jego życie. Jednocześnie Amber wysuwa podobne, ostre oskarżenia. I mówi, że to mąż był agresywnym potworem, który nieraz straszył, że ją zabije.

Zobacz: Amber Heard odpowiada Johnny'emu Deppowi

Łatwo pogubić się, co tak naprawdę stało się między dawnymi kochankami? Przestaliście się orientować w tym, kto kogo pierwszy oskarżył? Mamy dla was ściągę.

Miłość zakrapiana rumem

Historia jak z filmu. Dosłownie i w przenośni. Johnny i Amber poznali się na planie filmu "Dziennik zakrapiany rumem". - Utknęła mi w głowie i musiałem ją namierzyć - mówił w swoim stylu Depp. Był 2009 r. Aktor był wtedy jeszcze oficjalnie mężem Vanessy Paradis, ale mówiło się, że para przestała ze sobą żyć.

W 2012 r. ogłosili "przyjazne rozstanie". Nie minęło wiele czasu, gdy w prasie zaczęły się pojawiać plotki, że Depp romansuje z Amber. O związek pytano ich wiele razy. Gdy przyłapano ich na koncercie Stonesów, Amber komentowała dziennikarzom, że nie chce tłumaczyć się z tego, kogo trzyma za rękę i dlaczego. Nawet podkreśliła, że nie chce być żadną celebrytką.

ONS

I jak to u nie-celebrytów bywa, pozwalali, żeby plotki krążyły sobie bez komentarza. W prasie na całym świecie. Tak oficjalnie razem pojawili się dopiero w 2014 r. na eleganckiej gali. A żeby podgrzać wokół nich atmosferę to magazyn "People" doniósł po kilku dniach, że Depp oświadczył się Amber. Anonimowy informator powiedział, że Heard dołączy do licznej rodziny Deppa. No i fajnie, chciało by się rzec, ale "fajnie" długo nie było.

Pierwszy wyciek SMS-ów

Gdy w internecie krążyły przepiękne zdjęcia równie pięknej pary, to za kulisami rozgrywały się sceny, jakich pozazdrościłby Quentin Tarantino.

Niecałe dwa miesiące po ślubie na Bahamach, Depp pracował na planie "Piratów z Karaibów: Zemsty Salazara". Lekko nie miał, bo dokuczała kontuzja ręki. Mówiło się otwarcie, że przywalił ręką w ścianę podczas awantury z Amber.

Instagram

Niewiele osób jednak pamięta, że już w czerwcu 2014 roku (!) Entertainment Tonight opublikowało treść SMS-ów wysyłanych przez Heard do asystenta Deppa. Wynika z nich, że Depp napadł na partnerkę. Pisała: "Naprawdę przykro mi, że nie potrafi zrozumieć powagi sytuacji i tego, co zrobił. Na moje nieszczęście ja pamiętam wszystko dokładnie". W odpowiedzi asystent aktora tłumaczył, że Deppowi jest przykro. "Jest małym zagubionym chłopcem, który potrzebuje pomocy" - można było przeczytać.

Krwią po ścianach

Mimo doniesień o przemocy para tkwiła w związku. W marcu 2015 r. pojawiły się doniesienia o kolejnej awanturze domowej. Depp miał rzucać butelkami, rozbijać okna w apartamencie i niszczyć wszystko, co stało na jego drodze. Według medialnych relacji rozciął sobie palec o szkło. Ale zamiast poprosić o pomoc i go zabandażować, włożył krwawiący palec do puszki z farbą.

Potem mieszkanką krwi i farbymiał malować na ścianie napisy "Billy Bob" i "Łatwa Amber", oskarżając żonę o romans ze znanym aktorem, Billym Bobem Thorntonem (byłym mężem Angeliny Jolie).

Instagram

Tillett Wright, przyjaciółka Amber, napisała długi komentarz dla Refinery29.com na temat tej awantury. To ona wezwała policję do mieszkania Amber i Johnny'ego. Pisała, że zrobiła to, bo Amber nigdy by się na to nie zdecydowała.

"Bo za każdym razem, gdy się to działo, słodki, kochający mężczyzna, o którego wszyscy tak bardzo dbaliśmy, wracał z przeprosinami i przyrzekał, że wie, jak źle się zachował, co zrobił i już nigdy więcej się to nie powtórzy. Wszyscy go kochaliśmy, szczególnie ona, i chciała wierzyć, że takie zachowanie kiedyś się skończy" - opowiadała. Zwróciła uwagę, że pewnego razu zastała Amber całą we krwi, z poszarpanymi włosami, a wyrwane kosmyki leżały na podłodze.

Rozwód

Dwa miesiące po tej sytuacji Amber złożyła pozew o rozwód. Wystąpiła równocześnie o czasowy zakaz zbliżania się dla Deppa. Do dokumentów aktorka "Aquamana" dołączyła zdjęcia swojej posiniaczonej twarzy i wskazała, że to Depp jej to zrobił.

Instagram

Sędzia przychylił się do jej wniosku. Podczas rozprawy rozwodowej prawnicy gwiazdora twierdzili, że Amber opowiadała o przemocy tylko dlatego, żeby "wymusić dla siebie dobre warunki finansowe w przypadku rozstania".

Małżonkom udało się na chwilę dogadać. Opublikowali wspólne oświadczenie. Twierdzili, że ich związek był zdecydowanie pasjonujący, czasem agresywny, ale łączyła ich głęboka miłość.

Finalnie Amber dostała 7 mln dolarów od męża, które wpłaciła organizacji walczącej z przemocą wobec kobiet - jasno dając do zrozumienia, jaka była jej własna sytuacja.

ONS

Artykuł wszystko zmienia

Jakiś czas było spokojnie. Ziemia zatrzęsła się (szczególnie pod Deppem) w grudniu 2018 r. "Washington Post" opublikował duży artykuł, którego główną bohaterką była Amber. Twierdziła, że jest ofiarą przemocy domowej i że za opowiadanie głośno o swoich doświadczeniach zmieszano ją z błotem.

Aktorka nie opisywała ze szczegółami bójek z mężem, nie podawała przykładów jego agresywnego zachowania. Ba, ani razu w artykule nie padło hasło "Johnny Depp".

Depp jednak wiedział, że lud głupi nie jest i połączy fakty. Przygotował prawdziwą bombę. Pozwał Amber o zniesławienie i zażądał od niej 50 milionów dolarów.

Gwiazdor nie chciał się już patyczkować, poszedł na całość. Już w pozwie podkreślił, że to Amber Heard była agresorem w ich związku.

Getty Images

Wojna na całego

Depp utrzymuje, że Amber malowała sobie siniaki na twarzy, a potem twierdziła, że to po pobiciu.

Aktor zebrał ponad 80 świadków, w tym policjantów, którzy potwierdzają jego wersję wydarzeń - że to Amber biła. Wśród jego dowodów jest też blisko 70 tys. wiadomości SMS, z których ma wynikać, że Amber znęcała się nad nim.

Są też nagrania z sesji u psychoterapeuty, który im pomagał. Rozmawiają m.in. o tym, że oboje zachowywali się agresywnie i muszą przestać, zanim posuną się do czegoś okropnego. Chociaż wydaje się, że sporo okropieństw już zdążyli sobie wyrządzić.

Teraz zamiast procesu Depp vs. Heard toczy się rozprawa między aktorem a gazetą "The Sun", która powieliła w swoich artykułach relację Amber o "żonobijcy".

Już pierwsza rozprawa przyniosła historie o tym, że Depp podał narkotyki swojej 13-letniej córce, że był bity w prywatnym samolocie przez żonę, że rzucała w niego butelkami po wódce, przypalała policzek i zdradzała go ze znanymi aktorami.

Twitter.com