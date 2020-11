Noel Gallagher odrzucił propozycję za 100 mln funtów? Liam jest wściekły

Liam i Noel to bracia, którzy stworzyli słynny na cały świat zespół Oasis. Liam zdradził, że napięcie między nimi rosło od 2009 r. Na trasach koncertowych dochodziło nawet do rękoczynów, aż w końcu bracia zdecydowali, że ich wspólna przygoda powinna dobiec końca .

Od tego momentu żaden z braci nie pali się do reaktywowania Oasis . Są ze sobą skłóceni do takiego stopnia, że Noel odrzucił nawet propozycję wartą 100 mln funtów. Poinformował o tym jego brat, który w wywiadzie dla "The Jonathan Ross Show" przyznał, że to Noel stanowi problem.

Noel Gallagher odrzucił propozycję reaktywacji Oasis za 100 mln funtów

Muzyk przyznał, że obawia się, że do ponownego spotkania może nie dojść tak szybko, jak chcieliby tego fani. Liam zdradził również, że jego brat nie uważa, żeby to on był problemem. "Myślę, że obaj stanowimy problem, ale problem polega na tym, że Noel nie uważa, żeby to on był problemem".