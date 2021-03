Norbi nie martwi się o finanse. Pandemia nie zabiła jego domowego budżetu

Pandemia zabiła lub przynajmniej mocno uszczupliła budżety domowe wielu znanych osób. Ci na łamach gazet i w rozmowach z portalami internetowymi często narzekają na to, jak mało mają pieniędzy. Rzeczywiście, pracy jest teraz zdecydowanie mniej. Do grona narzekających nie należy jednak gwiazdor TVP - Norbi.

Jak dowiadujemy się z Faktu, Norbi nie musi martwić się o domowe finanse, ponieważ... jest zatrudniony na etacie. "Mam szczęście, ponieważ obecnie, gdy nie ma koncertów, mam program. Martwię się jednak o muzyków sesyjnych, ludzi, którzy grają razem z wykonawcą na scenie, i o naszych kolegów oświetleniowców, dźwiękowców – wszystkich, którzy znajdują się po drugiej stronie sceny. Jest im bardzo ciężko. Oczywiście nie mówię tu o muzykach z pierwszych stron gazet, bo oni są milionerami, więc w sensie ekonomicznym jest im to obojętne, czy grają koncerty. W sensie artystycznym zapewne nie" - wyznał.

Czytając tę wypowiedź od razu przychodzi do głowy pytanie, o jakim programie mowa. "Pracuję w Radiu Rekord, więc jestem spokojny. Nie są to takie zarobki jak w telewizji czy na scenie, ale ja jestem hipisem popowym czy też discopolowcem undergroundowym, więc nie mam nie wiadomo jak dużych wymagań. Poza tym jestem już długo na rynku, więc jakoś sobie radzę. W radiu pracuję od 1994 roku. Nawet gdy byłem u szczytu kariery, nie odszedłem. Jestem pracownikiem etatowym jak większość ludzi. Dla mnie i mojej rodziny to naprawdę dobra sytuacja" - tłumaczy Norbi.