To naprawdę koniec? Komentarz Zmachowskiej wiele mówi

W maju małżonkowie mieli obchodzić siódmą rocznicę ślubu. Zamiast jednak szykować się na wielkie wydarzenie, może romantyczną podróż, układają swoje życie od nowa. W weekend (20-21 marca) sieć obiegły zdjęcia Zbigniewa Zamachowskiego, który wynosił z ich wspólnego mieszkania część mebli, obrazów, kilka kartonów . "Super Express" donosił, że aktor przenosi się do swojej kawalerki. Był i krótki komentarz Moniki Zamachowskiej, która przyznała, że to dla niej ciężka sytuacja.

Para unika jeszcze długich rozmów na temat tego, co wydarzyło się w ich życiu. Pojawiają się jednak krótkie, wiele mówiące komentarze. Zamachowska podzieliła się z "Faktem" nowym, który z pewnością rozwieje wątpliwości co do rozstania.