Norbi o wakacjach z żoną: "Nie mamy na to odwagi"

- Swoją żonę rozpieszczam na co dzień drobnymi rzeczami jak np. jakiś ulubiony smakołyk, obiad czy miłe słowo. Kiedyś przyzwyczajony byłem do tego, że zawsze, gdy wpadało do mnie parę groszy, to zabierałem ją gdzieś za granicę na wakacje. (...)Koronawirus niestety wszystko zepsuł. Brakuje mi tego. Teraz wprawdzie ludzie latają, ale my jakoś nie mamy na to odwagi. Poza tym to już nie to samo przy tym całym reżimie. Czekamy na lepsze czasy. Nie jestem najmłodszy i nie chcę się zarazić - wyznał Norbi.