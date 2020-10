Nosowska zwierzyła się z traumy z dzieciństwa. Chodzi o pierwszą komunię świętą

"Miałam 8 lat i przez splot wydarzeń zataiłam przed rodzicami, że nie chodzę na religię. Był we mnie lęk przed wytłumaczeniem im, dlaczego tak się stało. Mały problem urósł potem we mnie - dziecku - do monstrualnych rozmiarów. Wszystko oczywiście skończyło się katastrofą. Okazało się, że nie mogłam przystąpić do pierwszej komunii" - wyznała Katarzyna Nosowska.