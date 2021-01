Nowa fryzura księżnej Kate. Nie tylko to zmieniła

Kilka dni temu księżna Kate spotkała się za pośrednictwem sieci z pielęgniarkami szpitala uniwersyteckiego w Coventry. To tam na początku stycznia przeciwko koronawirusowi zaszczepiono pierwszą Brytyjkę, 90-letnią Margaret Keenan. Księżna Cambridge nie szczędziła słów uznania dla białego personelu, podkreślając jego oddanie i zaangażowanie na rzecz pacjentów. Żona księcia Williama mówiła o niezwykłych aktach dobroci, o których - co podkreśliła - pielęgniarki nie uczą się w trakcie przygotowań do zawodu, a czynią je prosto z serca.

"To rzeczy, które nie są częścią szkolenia, ale które pochodzą z serca, i myślę, że to jest to, co teraz tak bardzo się liczy: te akty dobroci dla pacjentów, którymi się opiekujecie" - mówiła w trakcie wideo połączenia z pracownikami brytyjskiej służby zdrowia.