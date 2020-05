Nowe informacje na temat zdrowia Marianne Faithfull. Była w bardzo złym stanie

Na szczęście to już za nią. Marianne Faithfull poinformowała na swoim Instagramie, że jest zdrowa. Artystka w bardzo ciepłych słowach podziękowała wszystkim, którzy dbali o nią i pomogli wrócić do zdrowia.

Marianne Faithfull to brytyjska wokalistka, której karierę zapoczątkowała piosenka "As Tears Go By", napisana przez Keitha Richardsa i Micka Jaggera z The Rolling Stones. Faithfull była zresztą kochanką tego drugiego.

Dobrze na listach przebojów radziły sobie też inne piosenki śpiewane przez Marianne, jak choćby "This Little Bird" i "Come And Stay With Me". Faithfull nagrała blisko 30 płyt, ostatnia zatytułowana "Negative Capability" ukazała się w 2018 r.