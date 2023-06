Nowe informacje o stanie zdrowia Elżbiety Dmoch. Podziękowała fanom

Teraz na stronie "Fani zespołu 2 plus 1" pojawił się wpis, w którym przekazano, jak czuje się Dmoch. "W piątek, 23 czerwca, miałem niezwykłą okazję, by po raz kolejny spotkać się z panią Elżbietą Dmoch! Przemiła atmosfera, ciepło i serdeczność bijące od Pani Eli, a także mnóstwo ciekawych opowieści ze świata estrady (i nie tylko!) - to cechy najlepiej opisujące to spotkanie. Najważniejszy jest fakt, że pani Elżbieta czuje się znacznie lepiej. W imieniu naszej idolki - przekazuję serdeczne pozdrowienia i szczere wyrazy wdzięczności za życzenia, pamięć i wszystkie ciepłe słowa. Jak sama powtarza - zawsze zdumiewa ją fakt powodzenia muzyki 2 plus 1, nawet po tylu latach", napisał administrator Dawid Węglarz.