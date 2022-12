Pierwsza taka sytuacja. Elżbieta Dmoch nagrała wiadomość

W święta do Polski przyjechał z Australii Andrzej Krzysztofik, który także był członkiem 2 plus 1. Doszło do spotkania dawnych gwiazd. Owocem tego spotkania jest nagranie, które opublikowano na facebookowym profilu fanów zespołu. Krzysztofik napisał dla Dmoch wierszyk - dedykację dla fanów, którą artystka wyrecytowała. I choć w wideo wykorzystano archiwalne materiały i nie możemy zobaczyć tego, jak Elżbieta Dmoch dziś wygląda, to możemy ją usłyszeć. "To wyjątkowy gest i piękny, jeszcze grudniowy prezent..." - komentują administratorzy fanpage'a. Posłuchajcie!