Nowe informacje o zdrowiu Wiesława Gołasa. Już po szczepionce przeciw koronawirusowi

Wiesław Gołas miał udar - ta wiadomość wstrząsnęła fanami dwa tygodnie temu. Aktor trafił do szpitala, w którym na szczęście lekarze ustabilizowali jego stan. Nie oznacza to jednak, że 90-letni artysta wrócił do pełni zdrowia. Jak poinformowała nas jego córka Agnieszka Gołas, jej ojciec od wielu miesięcy nie wychodzi z domu i ma problemy z mówieniem. Opiekuje się nim żona.