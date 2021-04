Nowe informacje ws. stanu zdrowia Stana Borysa. "Skutki są nadal widoczne"

Stan Borys dwa lata temu przeżył udar. Od tamtego czasu muzyk zmaga się z różnymi problemami. W ostatniej rozmowie jego partnerka, Anna Maleady, zdradziła, jaki jest stan jego zdrowia.

W lutym 2019 r. Stan Borys trafił w ciężkim stanie do szpitala. Lekarze szybko postawili diagnozę: udar. Od tamtego momentu w mediach co chwilę pojawiały się nowe informacje na temat stanu zdrowia artysty. Pod koniec tamtego roku muzykowi udało się odzyskać władzę w nogach. Rehabilitacja również powoli zaczęła przynosić efekty. W ubiegłym roku musiał przejść operację oczu. Jak sam mówił wtedy w wywiadzie z "Super Expressem", nie zamierza się poddać w swojej walce o powrót do zdrowia.

Okazuje się, że Borysowi ta walka idzie coraz lepiej. W wywiadzie z "Plejadą" jego partnerka Anna Maleady zdradziła jednak, że nie jest jeszcze z nim na tyle dobrze, by mógł podróżować. – Stan czuje się w miarę dobrze, chociaż skutki po udarze nadal są widoczne i wskazana jest systematyczna rehabilitacja, ćwiczenia i leczenie. Niestety lekarze i rehabilitanci obecnie nie zalecają, a wręcz zabraniają Stanowi długich przelotów samolotem, które są bardzo ryzykowne dla osób po udarze. Cały czas dbam i troszczę się o niego, jak tylko mogę. Cieszę się bardzo, kiedy wychodzimy na spacer i możemy korzystać z uroków wiosny i kwiatów, które zaczynają kwitnąć tutaj w ogródku i w okolicznych parkach – powiedziała.

Kobieta przyznała, że planowali nawet przylot do Polski, by odwiedzić rodzinę. Jednak wciąż przebywają w Nowym Jorku z rodzicami Anny, którzy także potrzebują jej opieki i pomocy. – Pandemia pokrzyżowała nam bardzo plany, ponieważ myśleliśmy, że przyjedziemy do Polski wiosną tego roku, a tu wystąpiły ponowne zaostrzenia w Europie i w Polsce z powodu wysokiej liczby zakażeń koronawirusem. Mamy nadzieję, że to wszystko kiedyś minie i będziemy mogli zobaczyć się z bliskimi w Polsce – dodała.

Warto wspomnieć, że w tegoroczne Walentynki Borys wypuścił nowy utwór, który udało mu się nagrać też przed udarem. "Będę przy tobie" to ballada o miłości. Co ciekawe, tego samego dnia zaskoczył Annę swoimi staraniami. – Stan bardzo mnie zaskoczył. Wiem, że nie było mu łatwo, bo nie jest jeszcze do końca sprawny – mówiła wzruszona "Super Expressowi". Muzyk wręczył partnerce bukiet kwiatów i pudełko czekoladek, zabrał ją też na romantyczny spacer.