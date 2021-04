Nowe szczegóły dotyczące pogrzebu księcia Filipa. Zostanie pochowany w specjalnej trumnie?

Mąż królowej Elżbiety zmarł 9 kwietnia w wieku 99 lat na zamku w Windsor . Jak podawały zagraniczne media, książę Edynburga odszedł w spokoju. W połowie lutego książę Filip trafił do szpitala z powodu infekcji. W końcu, po miesiącu przebywania w klinikach, został wypisany do domu, ale jego stan nie był najlepszy.

Książę Filip zostanie pochowany w wełnianej trumnie?

Według magazynu "The Sun" ceremonia odbędzie się z wykorzystaniem rzeczy, które są przyjazne środowisku. Media podają, że Land Rover, który przewiezie trumnę księcia przez tereny zamku Windsor do kaplicy, jest hybrydowym pojazdem elektrycznym. To jednak nie wszystko. Podobno pałac rozważa pochowanie księcia Filipa w trumnie wykonanej z wełny i materiałów łatwo ulegających biodegradacji, które zostaną wzmocnione wytrzymałą tekturą pochodzącą z recyklingu.