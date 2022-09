Nowe wieści o stanie zdrowia Karoliny Pisarek. Jej mąż poinformował fanów, jak czuje się jego żona

Karolina Pisarek w ostatni poniedziałek sierpnia zadebiutowała na parkiecie "Tańca z gwiazdami", gdzie wraz z tanecznym partnerem Michałem Bartkiewiczem zatańczyła cha-chę. Modelka przeszła do kolejnego etapu show. Jednak już dzień później w mediach pojawiły się informacje, że była gwiazda "Top Model" trafiła do szpitala z podejrzeniem guza. Cały tydzień Karolina spędziła na szpitalnej sali i ominęła wszystkie zaplanowane treningi przygotowujące ją do nowego odcinka hitu Polsatu.