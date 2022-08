Piróg uderza w Pisarek. "Rzadko ktoś, jeżeli nie jest snobem, to się chwali kwotami w kopertach"

- Jest to dziwne, ponieważ rzadko ktoś, jeżeli nie jest snobem, to się chwali kwotami. Ale z drugiej strony – jakby dostała piękny obraz, to czy by miała prawo powiedzieć, że dostała piękny obraz, który był jej marzeniem? A może chciała ten obraz, a nie umieli go kupić i dostała 100 tysięcy? Nie wiem. Naprawdę, jest tyle problemów na świecie, że tym zajmowałbym się na końcu - skomentował Piróg w rozmowie z Jastrząb Post.