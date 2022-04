Nowotwór to przeszłość. W święta został przyłapany przez dziennikarzy

- Najbardziej tęskniłem za tym, by wrócić do grania koncertów, do nagrywania w studio i by skończyć z leżeniem na kanapie - wyliczył. Pytany o to, jakie ma rady dla swoich fanów, przyznał, że mają korzystać z życia i cieszyć się nim. Dodał też, że ostatnie miesiące zainspirowały go do stworzenia nowych utworów. - Mam nadzieję, że w końcu nagram coś pozytywnego - skomentował.