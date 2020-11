O krok od śmierci. Zapomniana aktorka zdobyła się na wyznanie

Gwiazda przy okazji opowiedziała o wycieczce, która była jej marzeniem, kiedy miała 16 lat. Aktorka wybrała na trekking w Himalajach w Nepalu w 2016 roku. Ta podróż zmieniła jej życie. Była jednak niebezpieczna. Co takiego wydarzyło się w trakcie?

Niebezpieczna wycieczka Renaty Garyjelskiej

Renata Gabryjelska przyznaje, że "wylądowała na prawie sześciu tysiącach metrów pod Everest Base Campem, z której alpiniści wspinają się na sam szczyt". Tym sposobem była gwiazda "Złotopolskich" udowodniła sobie, że może osiągnąć wszystko - nawet to, co wydaje się niemożliwe. Aktorka zmaga się jednak z wadą serca. "Mam dość poważną wadę serca, moi bliscy pytali zdumieni: 'Gdzie ty leziesz?!'. A ja wiedziałam, że jak teraz się poddam, to już nigdy tego nie zrobię" - przyznała.