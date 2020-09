Renata Gabryjelska zniknęła z mediów. Teraz zajmuje się czymś zupełnie innym

Renata Gabryjelska zapadła w pamięci widzów jako Ewa ze "Złotopolskich". Co niektórzy mogą też wspominać jej okładki "Playboya". Gdy gwiazda założyła rodzinę, postanowiła wycofać się z show-biznesu . Nie oznacza to jednak, że porzuciła marzenia o karierze filmowej. Wręcz przeciwnie, po latach wzięła sprawę w swoje ręce. I wyreżyserowała własny film.

Debiut reżyserki Renaty Gabryjelskiej znalazł się w programie festiwalu Mastercard Off Camera. "Safe Inside" to thriller psychologiczny o parze amerykańskich turystów we Francji.