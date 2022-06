O Polaku rozpisują się wszystkie media. "To nie było wesele jak w Polsce"

Masz rację, ciemna strona show-biznesu istnieje i nie jest to już tak atrakcyjne. Trzeba w tej pracy zachowywać się też niezwykle dyskretnie, bo czasem wokół mnie dzieją się takie rzeczy… Trzeba wiedzieć, kiedy schować aparat. Za łatwo stracić pracę. A blichtr, przepych? Na mnie to nie robi wrażenia. Na mnie wrażenie robi to, jak przyjadę do Polski i pooglądam krajobrazy. Mam przyjemność współpracować np. z Paris, co kocham. Ona jest miła, przyjemnie się z nią pracuje, ale jest mnóstwo osób, które zachowują się tak tylko pod publikę.