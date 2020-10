O Polsce głośno za granicą. Zara Larsson nawiązała do tego, co się u nas dzieje

Sytuacja w Polsce robi się coraz poważniejsza. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego stał zapalnikiem do masowych protestów. Polki i Polacy wychodzą na ulice, by pokazać, że nie zgadzają się na odbieranie kobietom wolności i podstawowych praw. Okazuje się, że sytuacja ta wywołała oburzenie nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Światowe media wspominają o tym, co się dzieje, ale głos zabierają również celebryci i artyści.