Obie robią zawrotne kariery w TVP. Jak układa się między nimi?

Wraz z nastaniem rządów "dobrej zmiany" z anten Telewizji Polskiej zniknęły wieloletnie dziennikarki stacji m.in. Grażyna Torbicka, Beata Tadla, Hanna Lis, Jolanta Fajkowska. Ich miejsce zajęły młodsze i mniej doświadczone prezenterki, które z czasem zdobyły sympatię widzów. Sporym gronem fanów szczególnie może poszczycić się Marta Manowska, prowadząca programów "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości". Dziennikarka niedawno dołączyła do ekipy "The Voice of Senior" oraz dostała autorski program "Kobiety w drodze" na antenie TVP Kobieta.