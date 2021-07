Obrzydliwe komentarze. Farna przytacza jeden szczególnie mocny

- Te komentarze zaczęły dawać mi się we znaki, myślałam, że coś ze mną jest nie tak. Wydaje mi się, że przez to wszystko nie mam teraz neutralnego podejścia do jedzenia. Uwielbiam dobrze jeść, nie uważam posiłków tylko za coś, co powinno zaspokoić mój głód i dostarczyć witamin. I nie chodzi też o fast foody czy zapychanie się czymś bez wartości. Czasami to jedzenie ma nade mną kontrolę, a nie ja nad nim. To takie zajadanie emocji - komentuje.