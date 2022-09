Od dziewczynki kochającej zwierzęta do najbardziej szanowanej monarchini na świecie. Królowa Elżbieta II na starych zdjęciach

Królowa niby według zasad nie powinna wypowiadać się na tematy polityczne, ale po tylu latach spędzonych na tronie mogła czasem pozwolić sobie na pewne sugestie. Tak stało się choćby w czerwcu 2017 r., gdy brytyjscy politycy decydowali o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Według użytkowników Twittera i publicystów kolor garsonki oraz kapelusza monarchini bezpośrednio nawiązywał do barw flagi Unii Europejskiej. Jeszcze bardziej sugestywne wydały się kwiaty wpięte w nakrycie głowy Elżbiety II. Zdaniem twitterowiczów nawiązywały układem i kształtem do gwiazdek na fladze Wspólnoty Europejskiej. "Czy to... europejski kapelusz?" - zastanawiali się internauci. "Czy królowa chce nam coś przez to powiedzieć na temat Brexitu?" - pytał "Telegraph News". "Założę się, że głosowała za pozostaniem w UE" - komentowali inni.