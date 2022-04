Od lat żyje w biedzie i nie pokazuje się publicznie. Napisała list do fanów

Elżbieta Dmoch była prawdziwą gwiazdą lat 70. Śpiewała w zespole 2 plus 1, a "Windą do nieba" czy "Chodź, pomaluj mój świat" potrafią zanucić pewnie wszyscy. Sukces gonił sukces i wydawałoby się, że takiej kariery nic nie może przerwać. W 1992 r. zmarł były mąż artystki - Janusz Kruk. Od tamtej pory życie Elżbiety Dmoch diametralnie miało się zmienić. Mówi się, że gwiazda załamała się i wróciła z Warszawy do rozpadającego się domu we wsi Gładków. Że odcięła się od dawnych przyjaciół i unikała kontaktu z ludźmi, a przede wszystkim z mediami. Po śmierci matki w 2006 r. Dmoch miała zachorować ponownie na depresję.