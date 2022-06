"Odczuje karę znacznie boleśniej". Prokuratura komentuje karę dla Piotra Kraśki

W 2014 r. Piotr Kraśko stracił prawo jazdy za przekroczenie limitu punktów karnych. Mimo to zdarzało mu się dalej prowadzić pojazd. Już w 2016 r. został zatrzymany na rutynowej kontroli drogowej. Dziennikarzowi nie przeszkadzało to przyjeżdżać autem do pracy, a fotoreporterzy wielokrotnie w ostatnich latach uwiecznili go, gdy wsiadał lub wysiadał z samochodu pod studiem "Dzień dobry TVN".