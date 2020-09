Oddali miliony za remont domu, żeby już nikt nie miał pretensji. To wystarczy?

Gdy Harry i Meghan zrywali swoje związki z brytyjskim dworem, wiele osób miało do nich pretensje o to, że i tak będą musieli być utrzymywani z pieniędzy podatników z Wielkiej Brytanii. "Megxit" miał przecież polegać na tym, że królowa - a właściwie książę Karol - będzie przez jakiś czas łożyła na nowe życie książęcej pary. I tak też było przez długie miesiące. Wygląda jednak na to, że sytuacja już się zmieniła, a Harry i Meghan osiągnęli finansową niezależność.