Meghan Markle i książę Harry kupili dom w raju. Sąsiedzi nie są zachwyceni

Harry, Meghan i Archie po wyjeździe z Wielkiej Brytanii przez chwilę mieszkali w Kanadzie, a następnie w dużej posiadłości Tylera Perry'ego w Beverly Hills, z której mieli blisko do domu mamy Meghan. Kalifornia przypadła im do gustu, dlatego zainwestowali we własną nieruchomość w zakątku celebrytów nieopodal miasta Santa Barbra. Starzy mieszkańcy nie są tym faktem zachwyceni.