Odleciała na miotle. Cichopek spełniła swoje marzenia

Jak można przeczytać na stronie Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter, na zwiedzanie muzeum goście muszą przeznaczyć przynajmniej 3-4 godziny. Fani czarodzieje z Hogwartu potrafią jednak spędzić w pawilonach Leavesden Studios cały dzień. I są gotowi wrócić do muzeum następnego dnia.