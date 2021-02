Odręcznie napisał testament. Ostatnia wola legendarnego dziennikarza

Prywatnie King był ojcem pięciorga dzieci. Jego ostatnią żoną była Shawn King, która - jak żartował dziennikarz - była jedyną kobietą, która wytrzymała z nim dwie dekady. Para wnosiła o rozwód w 2010 r., pogodzili się, by ponownie złożyć papiery rozwodowe w sierpniu 2019. Już wiadomo, że King wykluczył Shawn ze swojego testamentu.

Dziennikarze TMZ. com dotarli do testamentu Larry'ego Kinga, który dziennikarz przygotował odręcznie na kartce papieru. Ostatnią wolę spisał w październiku 2019 r., czyli na kilka tygodni po tym, gdy wniósł o rozwód.

"To jest moja ostatnia wola i testament. Winien on zastąpić poprzednie dokumenty" - podkreślił dziennikarz. King podkreślił, że w przypadku jego śmierci 100 proc. jego majątku ma zostać "równo podzielone na jego dzieci Andy'ego, Chaię, Larry'ego Jr. Chance'a i Cannona".

Wygląda więc na to, że King nie poprawił testamentu w ostatnich miesiącach, ani nie przygotował innej wersji dokumentu. Jego syn Andy zmarł po zawale serca w lipcu 2020 r. Miesiąc później odeszła Chaia, u której zdiagnozowano zaawansowanego raka płuc.

Amerykańskie media podają, że majątek Kinga to 2 mln dolarów. Kwota ta nie uwzględnia jednak pieniędzy ulokowanych w osobnych funduszach, więc możliwe, że dzieci sławy CNN mogą odziedziczyć znacznie więcej.

Autentyczność testamentu potwierdza fakt, że syn dziennikarza, Larry Jr. wystąpił już do sądu z prośbą o uznanie go administratorem majątku ojca. Chce sprawować jedyną prawną pieczę nad zapisanymi w testamencie pieniędzmi ze względu na to, że sprawa rozwodu jego ojca z Shawn jeszcze się nie zakończyła. Żona w związku z tym mogłaby dysponować dalej majątkiem Kinga.