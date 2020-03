Odseparowana od męża Marina znalazła sposób na poprawę humoru. Pokazała go na Tik-Toku

Marina Łuczenko-Szczęsna od 7 lat jest związana ze znanym bramkarzem. Obecnie małżeństwo wraz z niespełna 2-letnim synem Liamem mieszka we włoskim Turynie. Jeden z zawodników Juventusu Turyn został zarażony koronawirusem, przez co wszyscy pozostali członkowie drużyny, w tym Wojciech Szczęsny , musieli pozostać w kwarantannie z dala od swoich rodzin.

W przeciwieństwie do jej postawy wobec udziału w wyborach parlamentarnych, celebrytka zachęciła swoich fanów do pozostania w domach. Stwierdziła, że najważniejsze w tej sytuacji to zachowanie pogody ducha. W tym celu założyła TikToka.