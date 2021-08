OFF Country Club przechodzi do historii. Tej wersji OFF-a długo nie zapomnimy

Country Club w Dolinie Trzech Stawów przechodzi do historii. I z pewnością zapisze się w historii festiwalu jako wydarzenie wyjątkowe. W dużej mierze oczywiście ze względu na pandemiczne okoliczności, w jakich się odbywał. Na OFF Festival przychodzi czekać ponownie cały rok, ale fani nie zostali z niczym. Zostali zaproszeni do Country Clubu.