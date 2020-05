OFF Festival Katowice odwołany przez koronawirusa. "Zostajemy w domu"

OFF Festival Katowice to impreza promująca muzykę alternatywną. Uznawana jest za jedną z najważniejszych w kalendarzu festiwalowym w Polsce. Niestety, w tym roku się nie odbędzie z powodu pandemii koronawirusa. "Przynosimy Wam wiadomość, której pewnie wszyscy się spodziewali, choć nikt nie chciał jej usłyszeć – OFF Festival Katowice nie odbędzie się w tym roku ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 i związany z nią zakaz organizowania imprez masowych" - czytamy w oświadczeniu.

"To bardzo trudna decyzja. Nie spędzimy razem kolejnego magicznego weekendu w Katowicach, przy najlepszej muzyce świata. Pandemia zniweczyła ciężką pracę setek ludzi, którzy przygotowywali dla Was tegoroczną edycję OFF Festivalu Katowice. Artyści, technicy, realizatorzy dźwięku, oświetleniowcy, ochroniarze, kierowcy, nasi pracownicy... – cała branża koncertowa balansuje już dziś na granicy katastrofy. My też stanęliśmy przed największym wyzwaniem w historii festiwalu. Przetrwamy, jeśli nam w tym pomożecie" - oznajmił organizator wydarzenia.