OFF Festival po raz 16. Do imprezy już tylko miesiąc!

Będzie to koncert grupy ukrywającej się pod nazwą Udary. - To polska supergrupa która wykona debiutancka płytę The Strokes - jeden z najważniejszych albumów początku wieku - od początku do końca. Zespół, którego nie ma i po koncercie na OFFie znów nie będzie. Planowaliśmy ten projekt już przed pandemią. To będzie coś absolutnie wyjątkowego i zaskakującego. Bardziej niż Zbigniew Wodecki i Papa Dance razem wzięci. Na scenie pojawią się osoby, których się na pewno nie spodziewacie - wyjawił Rojek Interii.