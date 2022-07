OFF Festival w pełnej krasie. Edycja 2022 się zbliża wielkimi krokami

OFF Festival powraca w pełnej krasie. Po przerwie związanej z pandemią, a także ubiegłorocznej, zastępczej edycji OFF Country Club organizatorzy przygotowali imprezę z rozmachem. Takim, jak przystało na 15-lecie. W Dolinie Trzech Stawów zjawi się król - Iggy Pop we własnej osobie, jeden z najsłynniejszych punkowych girslbandów, Bikini Kill Metronomy oraz wachlarz najciekawszych wykonawców z całego świata.