Ojciec Beaty Kozidrak nie chciał się zgodzić na jej ślub z Andrzejem Pietrasem. "Po moim trupie"

Beata Kozidrak i Andrzej Pietras byli małżeństwem 37 lat. Para poznała się w liceum w Lublinie, do którego wspólnie uczęszczali. Połączyła ich pasja. To właśnie Pietras zaproponował Beacie dołączenie do jego zespołu - w ten sposób narodził się BAJM. Z czasem partner wokalistki zrezygnował z bycia gitarzystą i został menadżerem zespołu.