Kim jest Piotr Szeląg? Ojciec dziecka Lary Gessler

Kim jest Piotr Szeląg?

Były mąż Lary Gessler

Lara Gessler i Piotr Szeląg wezmą ślub?

Mimo tego, że Lara Gessler i Piotr Szeląg spodziewają się dziecka, niewiele wskazuje na to, że wezmą ślub.

– Dla Rzymian małżeństwo było relacją faktyczną. Nie zaczynało się od ślubu, tylko od faktycznej chęci pozostawania razem jako mąż i żona. Dopiero wpływy filozofii chrześcijańskiej sprawiły, że zaczęto uważać ślubowanie sobie za coś istotnego prawnie. Myślę, że ten format był preferowany również dlatego, że wygodne dla państwa jest wiedzieć gdzie, kto i z kim jest. I teraz pojawia się pytanie: czy ja chcę, żeby państwo ingerowało w tę sferę? Czy ja chcę, żeby ktokolwiek ingerował w tę sferę? Ja jestem zwolennikiem tego, żeby ludzie robili to, co chcą i co czują możliwie w każdym momencie, jeśli kochają – mówił w rozmowie z WP Kobieta Piotr Szeląg.